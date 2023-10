Censimento Istat. Colle nel ’campione’

C’è anche Colle, fra i 2.531 Comuni italiani scelti dall’Istat per il Censimento della popolazione e delle abitazioni. Non tutti i nuclei familiari colligiani, però, saranno chiamati a partecipare, dal momento che, come sottolinea una nota dell’amministrazione comunale, l’operazione "coinvolgerà a Colle un campione rappresentativo di 568 famiglie, per le quali sono in arrivo le lettere d’avviso".