Cena del piatto, inizia la Selva. Mocenni: "Tre giorni di eventi. Più di 600 a tavola in San Giovanni"

di Laura Valdesi

SIENA

"La cena del piatto sarà sabato 4 maggio in piazza San Giovanni ma questa volta abbiamo deciso di farla precedere da due giorni di eventi", sottolinea il priore della Selva Benedetta Mocenni. "Come sapete la Contrada è stata colpita da un lutto grande, la perdita prematura e all’improvviso di Alessandro Bartali. Ma il programma era già stato deciso da tempo e abbiamo scelto di rispettarlo anche perché sicuri – osserva Mocenni – che Alessandro avrebbe voluto questo. Chiaro che saranno tre giorni segnati da maggiore tristezza, ognuno si porterà dentro il proprio dolore".

La Selva chiude dunque così i festeggiamenti per la vittoria del 2 luglio scorso con Tittia e Violenta da Clodia. Senza cambiare la ’linea’. "Tutto avverrà all’insegna della sobrietà e anche della riservatezza, non ci saranno ospiti ma saremo soltanto noi. Oltre naturalmente al fantino, al proprietario del cavallo e al suo allenatore, ovviamente veterinario e maniscalco. Quanto ai tre giorni nel rione – prosegue il priore di Vallepiatta – si parte giovedì 2 con la degustazione di rosso e brunello con sei aziende di Montalcino, a partire dalle 18.30 con cena nel giardino. Venerdì 3 ancora tutti a tavola con brace e musica in Vallepiatta. Eventi preludio della cena del piatto. Saremo tantissimi perché ad ora contiamo già più di 600 prenotazioni". A tavola sia il capitano vittorioso Alessandro Giorgi che l’attuale Andrea Causarano, quasi un passaggio di testimone ideale. L’ultima cena del piatto, come si ricorderà, fu nel maggio 2022: a causa della pandemia la Contrada aveva dovuto attendere tre anni appunto per chiudere le celebrazioni del successo di Tittia su Remorex del 16 agosto 2019. "In questa circostanza – conclude Mocenni – avverrà anche la consegna dell’asta al capitano. Poi siamo prontissimi ad affrontare la nuova stagione paliesca".

La Contrada dell’Oca ha scelto invece il primo giugno per la sua cena del piatto "perché – spiega il neo governatore Claudio Laini – prima ci sono le celebrazioni cateriniane, poi la nostra festa titolare, giriamo il 12 maggio. Quindi una serie di impegni professionali dei protagonisti del successo dell’Assunta che ci hanno indotto a scegliere il primo giugno che mette d’accordo tutti. Quanti saremo? Presto per dirlo ma visti i numeri registrati dopo la vittoria credo moltissimi".