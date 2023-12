"Cena degli Auguri e Elezioni: tutti gli Eventi di Dicembre"

· AQUILA

– Oggi martedì 12 tradizionale cenino di pesce in società. In cucina Beppe, Cina e Vittorio. Prenotazioni aperte sulla app fino alla mezzanotte di domani. Importante: si invitano le persone celiache o con particolari allergie a segnalarlo nella sezione ‘Note’ al momento della prenotazione.

– La commissione elettorale per

il rinnovo della carica di capitano per il biennio 202425 comunica che le elezioni si svolgeranno in data 16 e 17 dicembre, con

i seguenti orari: sabato 16 dicembre, il seggio aprirà dalle 16,30 alle 24. Domenica 17 il seggio aprirà dalle 9,30 alle 14.

· BRUCO

– Sabato 16 dicembre all’interno dei locali della società si svolgerà la consueta cena degli auguri di Natale. Sarà possibile prenotarsi, entro le 12 di giovedì

14 dicembre, salvo esaurimento

posti, inviando mail all’indirizzo

[email protected], in alternativa sarà possibile consegnare la prenotazione cartacea in società domani mercoledì 13 dicembre dalle 21,30 alle 23. La vendita delle tessere verrà effettuata nei locali della società venerdì 15 dicembre dalle 21,30 alle 23,30. Per motivi organizzativi non sarà possibile ritirare le tessere la sera della cena. Per i bambini da 0 a 13 anni vi chiediamo inoltre di specificare se saranno al tavolo degli adulti o al tavolo dedicato per il gruppo piccoli.

· GIRAFFA

– Sabato 16 dicembre cena degli auguri in società. Le tessere

potranno essere acquistate nei

locali della società oggi 12 dicembre dalle 21,30 alle 23,30 e

mercoledì 13 (17,30-19,30) e (21,30-23,30).

– Domenica 31 dicembre cenone di Capodanno in società. Contattare Silvia 3392348382.

· LEOCORNO

– Sabato 16 dicembre cena degli auguri. La vendita delle tessere avverrà fino giovedì 14 dicembre presso l’edicola Panti; fino a giovedì 14 dicembre in Società dalle 21,30 alle 23,30. Si ricorda che: non sono valide le prenotazioni delle tessere. Coloro che vivono fuori provincia devono contattare direttamente Massimiliano Perugini (3479150371); al momento dell’acquisto è necessario specificare il nome del gruppopersona con cui si vuole andare a tavola, in caso contrario non può essere garantita la corretta disposizione dei posti; i termini per l’acquisto della tessera sono improrogabili. Per soci e famiglie.

· PANTERA

– Sabato 23 dicembre in società

si terrà la tradizionale cena degli auguri. È obbligatorio l’acquisto della tessera (non si accettano prenotazioni) nelle seguenti

modalità: mercoledì 13 dalle 17 alle 19 ai banchini di Santa Lucia

in piazzetta del Coe, Venerdì 15

dalle 21,30 alle 23 in società, martedì 19 dalle 21,30 alle 23 in

società. Per informazioni contattare Federica 34576687 92, Serena 3490867809.

– Oggi martedì 12 dicembre Assaggeria. Aperitivo (Trabocchetto), pasta al ragù, cotechino con fagioli, panettone. In cucina Gigi e Lippino.

· SELVA

– La Commissione elettorale comunica che le votazioni per l’elezione del Seggio direttivo e del

Consiglio di società per il prossimo biennio si terranno presso la

sede museale: sabato 16 dicembre dalle 16 alle 23 e domenica

17 dicembre, dalle 10 alle 18.

· TORRE

– Oggi martedì 12 alle 20,30 cenino.

– Venerdì 15 alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Contattare Stefano Mancini 335456835. Alle 20,30

cena degli auguri.