Celebrazioni, Consultazioni e Corsi in Contrade di Camporegio

· CIVETTA

– Domani alle 18,30 nell’Oratorio della Contrada, sarà celebrata la S. Messa in suffragio di tutti i defunti civettini.

· DRAGO

– Le Commissioni elettorali di contrada e di società annunciano le consultazioni aperte a tutto il popolo di Camporegio. Commissione elettorale di contrada: Consultazioni tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 21,30.

Commissione elettorale di società: ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporo.it

· GIRAFFA

– Domenica 19 novembre pranzo di Cacciagione in società. Prenotarsi tramite app o mail ([email protected]) entro il 16.

– La Commissione Elettorale di Contrada riceve i contradaioli per i colloqui nei giorni di lunedì e giovedì dalle 21 alle 23 previo appuntamento contattando Marta (3349204070).

– La Commissione Elettorale di società riceve per i colloqui dal lunedì al giovedì dalle 21,30 alle 23,30 previo appuntamento contattando Matteo (3425696 375).

· LEOCORNO

– Domani alle 20.45 Lecoporcino. A partire dalle 19,30 in piazzetta sarà possibile fare l’aperitivo.

– Nei giorni di venerdì 24 e sabato 25 novembre al teatro del Costone il gruppo Solidarietà della Contrada del Lecorno presenta ‘Pensione Cristina’, una commedia in due atti scritta e diretta da Letizia Gettatelli Vannoni, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Il Laboratorio. Per info e prenotazione biglietti, che potranno essere acquistati presso i locali della Contrada esclusivamente il 19 novembre, contattare Chiara Bologni (cell. 3488588296) entro e non oltre il 16 novembre.

· NICCHIO

– Il corso delle Bandieraie per la creazione delle bandiere riprenderà a partire dal prossimo 6 novembre, ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– I nuovi incontri per il corso di Pittura sono già iniziati, chiunque volesse partecipare può recarsi nelle stanze dell’economato, ogni martedì alle 21,15. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

· ONDA

– Venerdì 10 e sabato 11 novembre tornano le serate nel frantoio con le cene dell’olio nella Società Giovanni Dupré. Venerdì 10 saranno in cucina Laura Moraca & Co., sabato 11 Stefania, Lorenzo & Co. Per info e prenotazioni: Ondapp o contattare Marco Carletti, Giancarlo Monari o Fabrizio Monelli.

– La Commissione di Solidarietà della Contrada organizza un corso di Blsd (Basic Life Support Defibrillation) per le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore. Il corso si terrà nei locali della Società Giovanni Dupré in due serate, che verranno comunicate nei prossimi giorni. Per informazioni contattare: Daniela Fratagnoli; Rossella Marraccini; Francesca Orazioli e Giulio Faraoni 3341336428.

· PANTERA

– Domani ‘cena di cacciagione’. Vi aspettiamo per una succulenta cena di cacciagione! Prenotazioni su PanterApp entro oggi.

– La Commissione elettorale per il rinnovo del Seggio e del Capitano ogni lunedì e giovedì dalle 21,30 alle 23,30.

· SELVA

– Sabato 11 novembre sabato selvaiolo con ospiti gli amici del Travaglio (prenotazione obbligatoria).

· TORRE

– Domenica 5 novembre sarà effettuato il tradizionale Banchetto di chiusa dell’anno contradaiolo nei locali di società.