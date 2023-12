"Celebrare il Natale con la Contrada Torre: Eventi e Iniziative"

· CIVETTA

– Corso per bandieraie ogni settimana nei locali dell’Economato. Incontri pomeridiani dalle 17 alle 19 circa con un incontro serale al mese (2123 circa). Chi fosse interessato a partecipare lo comunichi all’Economato di Contrada in modo da potervi aggiornare sui dettagli. Referenti: Marta Zanchi (3485151764) e Alessia Geyer (3475532806).

· GIRAFFA

– Domani cena degli auguri in società.

– Domenica 31 dicembre cenone di Capodanno in società. Per informazioni contattare Silvia Giusti tel.3392348382.

· LEOCORNO

– Sabato 16 dicembre alle 19,30 si terrà nella chiesa di San Giovanni della Staffa la consueta Messa di Natale alla quale siete tutti calorosamente invitati a partecipare. Seguirà la cena degli auguri. Per soci e famiglie.

· NICCHIO

– Corso bandieraie, appuntamento ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– Corso di pittura: chiunque volesse partecipare può recarsi nelle stanze dell’economato, ogni martedì alle 21,15. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

· PANTERA

– Sabato 23 dicembre alle 17,45 Assemblea di Insediamento del nuovo Seggio, Capitano e Consiglio Direttivo della Società Due Porte.

– Sabato 23 dicembre in società si terrà la tradizionale cena degli auguri. È obbligatorio l’acquisto della tessera (non si accettano prenotazioni) nelle seguenti modalità: oggi dalle 21,30 alle 23 in società, martedì 19 dalle 21,30 alle 23 in società. Per informazioni contattare Federica 3457668792, Serena 349086 7809.

· SELVA

– Oggi aperò in rummeria.

– Domani sabato selvaiolo.

– Venerdì 22 dicembre aperò in rummeria.

– Sabato 23 dicembre cena degli auguri

– Sabato 30 dicembre sabato selvaiolo

– Domenica 31 dicembre Veglionissimo di San Sebastiano, con cenone e musica.

– Da oggi al 23 dicembre, la contrada organizza le serate della Novena, le celebrazioni liturgiche che scandiscono il tempo dell’avvento e preparano al Natale, nella chiesa di San Sebastiano in Piazzetta della Selva, dalle 18,45 alle 19,30. Le serate sono aperte a tutta la cittadinanza.

–La Commissione elettorale comunica che le votazioni per l’elezione del Seggio direttivo e del Consiglio di società per il prossimo biennio si terranno presso la sede museale: domani dalle 16 alle 23 e domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 18.

· TORRE

– Oggi alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335456 835. Alle 20,30 cena degli auguri.

– Domani dalle 16 alle 17,30 il Gruppo piccoli organizza il corso di cucito per cittinie.

– Domenica 17 dalle 10,30 alle 12,30 il museo della contrada è liberamente aperto al pubblico.

Il Gruppo piccoli organizza l’arrivo di Babbo Natale

– Venerdì 22 allre 13 Pranzo di solidarietà per i diversamente abili a cura della Congrega ‘La Paglietta’.

– Domenica 24 alle 18 Santa Messa di Natale. Seguirà brindisi di auguri in società.

– Domenica 31 Veglione di fine anno.