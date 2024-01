C’è ’Liberi subito’. La raccolta firme

Oggi alle 11 presso il caffè ’Il Bandierino’ in Piazza del Campo si terrà una conferenza stampa per la campagna Toscana ’Liberi subito in Toscana’, promossa dall’associazione Luca Coscioni. L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto lanciato a livello nazionale per raccogliere 5.000 firme entro aprile, con l’obiettivo di garantire tempi certi, adeguati e definiti nel percorso di richiesta di ’suicidio’ medicalmente assistito.

La conferenza sarà l’occasione per incontrare la cittadinanza senese per chiarire dubbi e rispondere a eventuali domande.

Si potrà firmare la proposta di legge presso l’ufficio elettorale del Comune di Siena oppure presso la circoscrizione dell’Acquacalda.

"Chi lo desidera, oggi stesso potrà passare dall’ufficio elettorale per firmare – spiegano i rappresentanti dell’associazione Luca Coscioni –.

I cittadini di Siena potranno essere protagonisti di questa campagna per avere una possibilità di scelta che dipenderà solo da noi e non da altri".