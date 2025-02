Cavalli Ufficiale: previsite a Pian delle Fornaci

di Laura ValdesiSIENATanto tuonò che piovve. Le previsite di ammissione dei cavalli all’Albo si svolgeranno, dopo tantissimi anni, a Pian delle Fornaci. Il sopralluogo del veterinario comunale Carlo Alberto Minniti di qualche settimana fa ha dunque dato esito positivo. Confermando l’intenzione del Comune di sfruttare il galoppatoio dato in gestione a Sigerico. Non ci saranno incroci di date con le corse organizzate insieme all’Associazione proprietari di cavalli da Palio perché si svolgeranno il primo e il 29 marzo. Mentre la sfilata dei mezzosangue che aspirano ad arrivare in Piazza sarà spalmata in tre giorni, da venerdì 14 a domenica 16 marzo. Dieci gli appuntamenti anche quest’anno per l’addestramento dei cavalli, di cui quattro date di corse a Monticiano, le altre sei a Mociano. L’ultimo dei quali il 10 giugno. Ecco spiegato perché nel Protocollo equino approvato dalla giunta si dice che possono essere segnati per il 2025 solo soggetti che compiono 4 anni entro tale data. Se le previsite di ammissione traslocano dalla clinica del Ceppo (dove dovrebbero però proseguire quelle dei Palii di luglio e di agosto), l’addestramento resta a Mociano e le corse come detto a Monticiano.

La prima uscita (vedi il calendario a fianco) sarà il 25 marzo nella pista alle porte della città, dove torneranno anche il primo aprile mentre il debutto delle corse sarà martedì 8 aprile. Il cronoprogramma "potrà subire variazioni – avverte il Comune in una nota – in caso di condizioni meteorologiche avverse o altre eventualità". Bisognerà dunque sperare nella clemenza della stagione. Invariato il numero di Mociano e Monticiano richiesti a proprietari o affittuari dei cavalli di età uguale o superiore ai 5 anni, quelli che possono arrivare alla scelta dei capitani per intendersi: obbligatorie due corse al Tamburo e altrettante nel circuito di Mociano. "La mancata accettazione dell’invito non obbliga l’amministrazione alla reiterazione dello stesso", ammonisce palazzo pubblico.

Secondo quanto definito dall’articolo 7 del Protocollo, inoltre, "sarà cura del presidente della Commissione , attraverso apposita disposizione, stabilire il programma dell’intera organizzazione delle corse e addestramenti del circuito del Protocollo 2025, sia per la partecipazione dei cavalli che per quella dei fantini. Tutta la preparazione e l’attività dei cavalli è rivolta alla loro effettiva e costante presenza nel corso degli anni a tutte le fasi del Palio cui gli stessi possono partecipare".