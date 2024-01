Cavalli sotto sequestro. Diciotto trovano casa. Altri sette sono in attesa

Hanno trovato una nuova famiglia 18 dei 25 cavalli sequestrati lo scorso dicembre in un allevamento all’immediata periferia di Poggibonsi. Gli equini, denutriti e in precarie condizioni, dopo il blitz del nucleo investigativo dei carabinieri forestali di Siena nella rimessa del proprietario di cavalli, erano stati presi in consegna dai volontari di Horse Angels, associazione animalista con sede a Cesenatico.

"Gli animali erano tutti magri, con vermi, unghie lunghe e nessuna profilassi sanitaria mai effettuata, mangiano regolarmente solo da quando c’è stato il sequestro", spiega Horse Angels", rispondendo a una richiesta di informazioni sullo stato di salute dei cavalli avanzata da Anpana Siena, associazione di volontariato che si occupa del soccorso agli animali sul nostro territorio.

Horse Angels rivela anche come si era arrivati all’intervento dei carabinieri forestali: "Il sequestro – rende noto l’associazione – è stato fatto grazie a una segnalazione di alcuni operai che, lavorando nei pressi del recinto dei cavalli, si sono accorti della situazione e l’hanno segnalata alle autorità, che poco dopo ci hanno chiamato". Al momento del blitz all’interno della struttura c’erano 25 equini: 23 pony di razza shetland (sdomi) più 2 cavalli. Dopo la convalida del sequestro, gli animali erano stati presi in cura da Horse Angels, che aveva avviato le pratiche per l’affidamento degli animali. "In questi giorni sono partiti 18 equini del sequestro di Poggibonsi – afferma ancora l’associazione animalista – grazie a tutti gli affidatari per aver offerto loro nuove case. Altri 7 equini raggiungeranno le loro nuove case appena possibile". Come dire, insomma, che per quasi tutti i cavalli che si trovavano nel recinto alle porte di Poggibonsi è iniziata una vita nuova, sicuramente migliore della precedente. E per gli altri inizierà quanto prima. Sul sito di Horse Angels già circolano le foto dei cavalli con i nuovi proprietari. Horse Angels è un’associazione noprofit che opera in Italia ormai da diverso tempo. Si occupa principalmente di tutela degli equini, portando avanti durante l’anno tutta una serie di iniziative e campagne di sensibilizzazione su argomenti di scottante attualità, come ad esempio il doping sui cavalli. Info: [email protected].