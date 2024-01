Causa incidente e scappa: "Aiutatemi a rintracciare colui che mi tamponato"

"Se qualcuno ha visto, ci aiuti. Perché nella concitazione del momento non è stato possibile individuare il modello di veicolo, il cui conducente dopo lo scontro è fuggito, e tanto meno annotare il numero di targa. O anche solo ricordare il colore". Un appello, tramite il nostro giornale, che parte da Monteriggioni, luogo di residenza di una delle persone coinvolte in un tamponamento fra tre vetture – nel bilancio anche feriti – avvenuto lo scorso mercoledì 3 gennaio intorno alle 18,15 sulla Statale 223 nel comune di Sovicille, all’altezza dell’incrocio Grotti-Orgia. "Ero con un’amica e con tre bambini che si trovavano sui sedili posteriori della mia auto, una Hyundai Tucson - racconta la signora di Monteriggioni che si è rivolta a La Nazione – quando la macchina che mi precedeva ha frenato. Sono riuscita a evitare l’impatto, ma la Tucson sulla quale viaggiavo è stata leggermente urtata dall’auto che mi seguiva, una Dacia Sandero condotta da un signore di Montevarchi con al fianco la moglie. La Sandero è stata a sua volta tamponata, più forte, dal mezzo ‘non identificato’. Il cui conducente, dopo aver reagito inveendo contro di me e rimproverandomi con frasi del tipo ‘lei non sa guidare’, ha fatto perdere ogni traccia. Ho provato a rammentargli l’obbligo previsto dal Codice della Strada di mantenere la distanza, ma invano. È risalito sull’auto e si è dileguato. Tutto in un paio di minuti, dopo l’accaduto". È stata la stessa automobilista della Tucson, pur in preda allo shock successivo agli eventi che tra l’altro hanno creato spavento ai piccoli, a prendersi a cuore la vicenda con totale dedizione e senso civico, a cominciare dalla messa in sicurezza dei veicoli. E ad allertare il 112 e i soccorritori, dato che la consorte del signore di Montevarchi lamentava conseguenze fisiche e necessitava di accertamenti in ospedale. Senza contare i danni alla Dacia Sandero, che hanno richiesto l’intervento del carro attrezzi. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia Stradale (foto d’archivio). "Mai si vorrebbe avere a che fare con tali problemi - conclude - però, nel caso, si contattano le agenzie assicurative. Ora speriamo nei riscontri di quanti erano in viaggio su un’arteria, di per sé trafficata, nella quale si erano formate le file per l’incidente".

Paolo Bartalini