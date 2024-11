Causa a Mps: accordo quadro non rispettato

Banca Mps è stata citata in giudizio da Renova Red, società ingegneristica presieduta dall’ex ad e direttore generale di Fs, Gianfranco Battisti. La causa, presso il tribunale di Siena, punta a far accertare l’indadempimento della banca all’accordo quadro in materia di eco bonus stipulato nel settembre del 2021 per un nominale complessivo di 76 milioni. Secondo Renova Red la banca avrebbe acquistato solo in minima parte i crediti previsti dal contratto quadro rifiutandosi poi, immotivatamente, di acquistare i successivi dal novembre del 2021. La causa è stata notificata a Rocca Salimbeni nel settembre scorso, si legge nella trimestrale del Monte dei Paschi. Renova Red lamenta un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale di 32 milioni. La Banca sta approntando le proprie difese, si legge, con cui darà atto della correttezza del proprio operato.