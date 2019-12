Siena, 2 dicembre 2019 - "Mi appello alla libertà di pensiero". Dice così Emanuele Castrucci, professore di filosofia del diritto e filosofia politica pubblica all'università di Siena. E' lui che sabato sera ha scritto un tweet esaltando la figura di Adolf Hitler. Tweet che ha provocato una vera e propria bufera mediatica.

Con al centro appunto il docente, contro il quale si è scagliato il popolo del web. Mentre l'università di Siena produce un esposto in procura per il reato di negazionismo. L'esposto è partito su disposizione del rettore Francesco Frati. Avviato anche l'iter per valutare eventuali sanzioni disciplinari: la commissione incaricata si riunirà nei prossimi giorni. Mentre viene anche convocato il senato accademico per discutere sulla questione. La vicenda comincia sabato con il tweet della vergogna e la conseguente indignazione.

Nell'esposto, di cui si stanno occupando i legali dell'ateneo, si farà riferimento alla legge in vigore, in particolare nella parte in cui si prevedono pene per chi fa propaganda di teorie che negano la Shoah e i crimini di genocidio contro l'umanità. Stamane Frati ha parlato dell'episodio col prefetto di Siena Armando Gradone e con le autorità di polizia.

Il direttore del dipartimento di giurisprudenza Stefano Pagliantini ha inviato a Castrucci un'email, chiedendo un incontro. Castrucci ha fatto appello alla «libertà di pensiero» e ha spiegato che quanto scritto su twitter sono «opinioni del tutto personali», espresse «fuori dall'attività di insegnamento».