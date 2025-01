Cassius, un lampo o poco più nell’agosto 1983

Un lampo e poco più, vi raccontiamo del cavallo Cassius con Aceto, che nonostante l’ottavo posto al canape, parte davvero forte e tallona da vicino un’altra importante accoppiata, quella di Panezio e Moretto per la Giraffa. Era da tempo che non si vedeva un Aceto così determinato, che sembra davvero pronto a colpire dopo l’ingresso a San Martino, invece ecco la rovinosa e inaspettata caduta di Cassius che si infortuna in modo abbastanza grave.

Il Palio in questione è quello del 16 agosto 1983, vinto poi dalla stessa Giraffa con il vecchio saggio di Panezio, mai più raggiunto dagli altri. Per Cassius, mezzosangue dal manto sauro segnato alla tratta da Pasquale Gattu, è la prima volta in piazza, ma c’è abbastanza curiosità intorno a questo cavallo che è ben considerato nell’ambiente. Durante i quattro giorni un infortunio gli permetterà di essere esentato per la sesta prova.

Resta ovviamente il rammarico per Fontebranda di una carriera sicuramente ben gestita fino alla caduta a San Martino: il Palio perdeva un sicuro protagonista della corsa che avrebbe potuto dire molto durante i tre giri. La Contrada, e lo stesso Aceto, avranno modo di rifarsi subito al luglio successivo con il cavallo Baiardo.

Massimo Biliorsi