Cassia, lavori e code infinite nell’ora di punta

"Possibile che non si trovi un modo per non creare file così lunghe sulla Cassia per i lavori in corso?". E ancora: "Devono cambiare una tubazione, per carità, ma non c’è modo di tutelare anche gli automobilisti?". Domande giunte anche a La Nazione insieme alle proteste di chi, ogni giorno dalla Val d’Arbia, raggiunge Siena. Proprio ora che la Cassia è stata asfaltata, dando un po’ di sollievo ai pendolari, ecco che subito c’è un altro problema. I lavori urgenti, appunto, a una tubatura del gas nel tratto Ponte a Tressa-Isola d’Arbia che dureranno fino al 24 aprile. La coda, specie al mattino ma anche verso le 19, è chilometrica. Niente semafori, sono previsti operai che danno il verde e il rosso. La polizia municipale ha già svolto controlli, sia mattino che sera senza rilevare per ora infrazioni delle disposizioni date. Una pattuglia è stata vista ieri mattina e anche nel tardo pomeriggio quando la situazione appariva incandescente.

Per snellire il serpente di macchine è stato deciso di garantire intanto il doppio senso oggi e domani sistemando al contempo in vista di lunedì, cartelli sul lato Monteroni in modo da dirottare parte del traffico magari verso la strada di Radi così da bypassare l’intoppo.

La.Valde.