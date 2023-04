Cassia, dal 2 i lavori di pavimentazione

di Massimo Cherubini

Importanti interventi di consolidamento sulla Cassia (variante di Monteroni d’Arbia) e sulla Provinciale 96 che collega Contignano alla Val d’Orcia. I due cantieri sono operativi da martedì prossimo, entrambi hanno una durata abbastanza lunga: il primo fino al prossimo 12 luglio, il secondo fino agli inizi di giugno. L’intervento più importane è quello sulla variante di Monteroni: costo quattro milioni e mezzo a carico di Anas (Gruppo Ferrovie dello Stato). "I lavori di risanamento del piano viabile della statale Cassia, nel tratto in variante all’abitato di Monteroni d’Arbia prenderanno il via – si legge nella nota dell’Anas- il prossimo 2 maggio. L’intervento riguarda il risanamento profondo del corpo stradale, il rifacimento della pavimentazione sull’intero tratto e l’impermeabilizzazione del viadotto "Monteroni", lungo quasi un chilometro e mezzo. Intervento importante che comporta inevitabili conseguenze alla viabilità. Inizialmente verrà chiusa, provvisoriamente, la carreggiata sud della variante. "Non essendo possibile -spiega Anas- istituire il doppio senso in carreggiata opposta, il traffico in direzione BuonconventoSan Quirico d’Orcia sarà deviato sulla viabilità secondaria locale di Monteroni d’Arbia". Altre variazioni interesseranno la viabilità del centro urbano di Monteroni per rendere il più possibile agevole il collegamento con la Cassia. Disagi comprensibili per interventi importantissimi. Così come quello che viene ultimato (spesa 500mila euro sostenuti dalla Provincia) nella strada che collega Contignano verso la Val d’Orcia. Qui si ultimano i lavori per la sistemazione di un ponte sull’Orcia. La provinciale sarà chiusa al traffico fino agli inizi del prossimo mese di giugno. I due interventi hanno riscosso il plauso, il ringraziamento verso Anas e Provincia, dei sindaci di Monteroni d’Arbia e di Radicofani.