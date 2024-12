Casole ha il cuore d’oro. Quasi 7mila euro raccolti da dividere tra tre realtà

Quasi 7mila euro (6mila 790 per la precisione) da devolvere a tre realtà: l’Ematologia dell’ospedale di Perugia nel ricordo di Alessio Floridi, gli Amici di Sabatino per la prevenzione del melanoma, l’associazione Katiuscia per la lotta contro le leucemie. La generosità più autentica, protagonista al circolo Arlecchino di Cavallano di Casole d’Elsa. Merito di Ivan Ceccherini (primo da sinistra nella foto di Polina Smirnova), che ha organizzato di nuovo un progetto benefico in coincidenza del suo compleanno. Niente regali, bensì donazioni mirate ad opera dei duecento partecipanti all’evento, caratterizzato anche dalla presenza del cantante Aleandro Baldi, che ha interpretato il brano "Perché?", e di personaggi dello sport: Irene Siragusa, Gianmatteo Mareggini e Leonardo Semplici, che hanno messo in palio loro indumenti per la pratica professionale nell’estrazione benefica, al pari dell’artista Paolo Morandi, di Rossi&Rossi, Caffè Casolani, Massimo Montomoli, Enzo Scaringi. Quindi il mondo dello spettacolo: Alice Spinelli, vocal coach manager e corista al fianco di Umberto Tozzi e di Gianni Morandi, Marco Mingardi, l’uomo dalle mille voci, già vincitore di Tú sí que vales, il cabaret dei "Sequestrattori" – Barbara Boscolo e Christian Generosi – le magie del prestigiatore Alberto Alivernini, noto in Tv e al Bagaglino. Classe 1980, impegnato nella Misericordia, Ivan Ceccherini, con accanto la compagna Ilaria, ha voluto ai tavoli i rappresentanti delle istituzioni, la presidente della Provincia, Agnese Carletti, il sindaco di Casole d’Elsa, Andrea Pieragnoli, il primo cittadino di Greve in Chianti, Paolo Sottani, la comandante della municipale casolese, Luana Garaffi. Personalità introdotte da Irene Chiti, nel ruolo di conduttrice in un appuntamento preparato dal Circolo Arlecchino con il contributo dello chef Flavio Ciacci e dell’équipe dei camerieri. Tutto con l’apporto di figure vicine all’universo di Ivan Ceccherini: Tono Lettieri, Simone Demian Turi, Gabriel Provvedi videomaker. Con il sostegno di marchi locali: Strelitzia, Bar Le Grazie, Tenuta Mensanello, Pasticceria Cennini, Conad Colle, Panificio Il Laboratorio, Canale 3, Am Food Service, Vanzi Bruno, Toscana Service. Da Ivan, infine, i riconoscimenti agli amici: a Bruno Capezzuoli, Maurizio Migliorini, Mauro Sacchi e al dottor Leonardo Menti, fisioterapista.

Paolo Bartalini