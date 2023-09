Caseificio dei Barbi re del formaggio

Il Caseificio dei Barbi a Montalcino è stato tra i vincitori de ’Le mondial du fromage et des produits laitiers’ 2023. Da sei edizioni l’evento organizzato con l’International Cheese Guild, si tiene ogni due anni a Tours, in Francia. Centinaia di formaggi provenienti da tutti i Paesi del mondo vengono valutati da una giuria internazionale. Il Caseificio dei Barbi ha conquistato l’oro per il Cacio alla Presura Eccellenze di Montalcino e il bronzo per il Cacio al Miele di Castagno e Polline.