Caseificio dei Barbi da record. Pioggia di medaglie ’mondiali’

Ancora una vera pioggia di medaglie per il caseificio dei Barbi di Montalcino. I riconoscimenti (sei medaglie di cui una d’oro, tre d’argento e due di bronzo) sono stati assegnati ai due bravissimi maestri casari Salvatore Soddu e Angela Zizi al termine del World Cheese Awards 2024 che si è svolto a Viseu in Portogallo. I due giovani casari sono ormai da tre anni (praticamente da quando il caseificio ha iniziato di nuovo a produrre) ai vertici della produzione di formaggio di eccellenza collezionando da allora otto medaglie d’oro, sette d’argento e quattro di bronzo.

In questa edizione l’oro è stato assegnato per il Cacio 24 mesi (uno straordinario pecorino stagionato per 24 mesi su tavole di legno di abete e trattato in crosta con olio extravergine d’oliva della Fattoria dei Barbi), l’argento per il Cacio al tartufo bianchetto, (è un pecorino stagionato a pasta gessata, lavorato a freddo, di puro latte di pecora, a cui vengono aggiunte fette di prezioso tartufo bianchetto in cagliata; viene affinato 120 giorni su tavole di legno e trattato con cera d’api) per quello all’aglione e per il Cacio 12 mesi canestrato. le medaglie di bronzo invece vanno al Cacio al tartufo e alla Quadrella dei Barbi.

Già nel luglio scorso, dopo aver ottenuto i massimi riconoscimenti a Stafford (Inghilterra), Stefano Cinelli Colombini, che guida la storica azienda di brunello Fattoria dei Barbi di cui fa parte anche il caseificio, si dichiarò orgoglioso di questi due “maghi” dell’arte casearia e crediamo che oggi possa esserlo ancor di più visto che il lavoro di questi due giovani si è ormai attestato ai massimi livelli qualitativi con una continuità impressionante. È bello sapere che dei giovani si dedicano oggi a svolgere mestieri così antichi portando avanti tradizioni cercando di alzare sempre di più la qualità del prodotto ed è bellissimo vedere che ci riescono.

Andrea Falciani