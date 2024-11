Casciaro, interrogazione sulle telecamere per il rosso ai semafori

A seguito della notizia che annuncia l’installazione da parte del Comune di nuove telecamere ai semafori, Monica Casciaro di Siena Sostenibile ha presentato un’interrogazione con la quale viene chiesto di "inserire i sistemi countdown ai semafori per aumentare la sicurezza stradale. Nella stessa interrogazione viene chiesto qual è l’ammontare totale degli incassi per l’anno 2023 relativo alle infrazioni rilevate con i sistemi Telelaser, telecamere ai semafori e Tutor e se tali cifre vengono utilizzate in lavori relativi alla manutenzione delle strade e per la sicurezza della viabilità".