Casa Rosmarino più accessibile. Ritrovo a cena

Una cena per trascorrere qualche ora in compagnia, ma anche per sostenere l’importante progetto dell’Associazione Le Bollicine ‘AbiTanti a Rosmarino: insieme per costruire una casa accessibile’: si svolgerà domenica, alle 20,30, alle volte di Vicobello, in via Bianchi Bandinelli, 14, una cena solidale, il cui ricavato contribuirà alla costruzione, appunto, di un ascensore interno nell’appartamento inaugurato lo scorso settembre all’Acquacalda, in cui i ragazzi con disabilità che vi abitano possono iniziare un percorso di indipendenza e inclusività.

L’obiettivo è proprio quello di rendere la Casa super accessibile. La cena (benvenuto dello chef, brie con frutta secca e frutti rossi, risotto al cavolo rosso, miele e speck, coniglio ripieno con funghi e nocciole e nido di verdure e, come dessert, la coppa ai sapori autunnali) prevede un intrattenimento musicale con Agostino Logo al pianoforte e Piero Paolini al sassofono. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 338.2858773 e 0577.286335 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Il progetto dell’Associazione ‘AbiTanti a Rosmarino: insieme per costruire una casa accessibile’ è stato selezionato dalla Fondazione ‘Il cuore si scioglie’ di Unicoop Firenze per partecipare a una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela, attiva ancora per qualche giorno. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.