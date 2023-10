Cartelli per le aree sicure in caso di emergenza. Magi: "Più sicurezza"

È in fase di aggiornamento il piano di protezione civile del Comune di Siena. L’ultima versione risale al 2018, e adesso si procederà con una revisione per adeguarsi a un quadro nazionale. Il Comune nel frattempo ha sostituito le carte di pericolosità idraulica, geologica e sismica e sta installando i cartelli segnalare le aree sicure per i cittadini in caso di emergenze. "Eventi sismici e piogge torrenziali sempre più frequenti – sottolinea l’assessore Barbara Magi – ci mettono di fronte all’esigenza di garantire assistenza e soccorsi in tempi rapidi per salvaguardare la sicurezza dei cittadini".