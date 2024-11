Carriera di San Martino. Corsa dei carretti

Novembre, tempo di corsa dei carretti. Da oggi si aprirà ufficialmente il programma della Carriera di San Martino n.45 con i nove rioni protagonisti assoluti di un evento promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e che omaggia il patrono San Martino. Saranno 250, stasera, le persone a cena al palazzetto dello sport per la tradizionale "La Scaramantica - Cena dello Stendardo" con musica e la presentazione dello stendardo realizzato dalla sinalunghese Veronica Mencacci. Domani, ore 18, la Santa messa in Collegiata. La prossima settimana conosceremo gli equipaggi ma il programma è delineato: il 16 novembre, dalle 18, l’appuntamento è in Piazza Garibaldi (chiuderà la serata il dj set) dove ci sarà il via alle prove libere dei Rioni, con i carretti che torneranno a scendere nelle discese della parte alta del paese; per gli equipaggi sarà il primo assaggio in attesa del gran finale del 17 novembre. Il 16 novembre (dalle 16.30 alla mezzanotte) e il 17 (dalle 11 alle 18), torna lo street food dei rioni in Piazza Garibaldi, tra hamburger, piadine, grigliate, polenta, castagne, pici, panini e altre specialità preparate dai volontari. Gli sbandieratori ed i tamburini dei rioni proporranno i loro numeri nel weekend della prossima settimana. Il 17 novembre il corteo dei rioni e la rievocazione storica di San Martino è alle ore 10.30; alle 11.45 l’attesa prima parte di gara mentre la seconda è in programma alle 14.30. Seguiranno la premiazione e la festa del rione vincitore. Domenica 10 novembre: il nido d’infanzia Zucchero Filato insieme alla Pro Loco Sinalunga darà vita ad un laboratorio dove i bambini potranno costruire un piccolo carretto e decorarlo con i colori del proprio rione. Appuntamento dalle 16 alle 18 nei locali dello Zucchero Filato.

Luca Stefanucci