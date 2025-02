Capitale 2025 della Cultura. Arte, convegni ed eccellenze. Ottocento date in Valdichiana

Musica, teatro, pittura, scultura, danza, cinema, architettura, storia, letteratura, poesia: è questione di qualche giorno, forse di ore, poi sul sito valdichiana2025.it, cominceranno ad apparire le proposte che danno sostanza al titolo di Capitale toscana della cultura e che rendono invidiabile la possibilità di vivere in quest’area o di frequentarla. L’impegno complessivo supera le 800 giornate, cifra di forte impatto che si spiega però facilmente, pensando a feste popolari (il Bravìo delle Botti o il Palio dei Somari, per fare due esempi) che si svolgono nell’arco di due fine settimana.

Come ha detto in Regione, Edo Zacchei, presidente dell’Unione e sindaco di Sinalunga, anticipando il programma al presidente Eugenio Giani, "l’elaborazione del progetto ha rappresentato un’opportunità per conoscerci meglio, ognuno al proprio interno e tra noi, dieci Comuni". Dunque la cultura come elemento che apre al dialogo, unisce e può potenziare tutte le politiche di area, superando campanilismi e rivalità. "Il progetto della Capitale toscana – ha aggiunto Zacchei – non si esaurisce con eventi fini a loro stessi, ma deve durare oltre il 2025, portando alla luce un tessuto culturale vivacissimo e lasciando tracce destinate a diventare patrimonio comune".

Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena e assessore delegato a Valdichiana 2025, ha ringraziato gli uffici amministrativi dell’Unione che, nonostante la penuria di personale, hanno condotto il progetto dalle origini e che sono attesi ora ad un carico straordinario di lavoro; ad affiancare la struttura, per la realizzazione tecnica degli eventi, la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, e per la comunicazione La Valdichiana, che realizzerà anche venti podcast tematici, nel formato audio-video. Le anticipazioni del programma rivelano altre novità, oltre a quelle già emerse. In campo archeologico sarà Chiusi la punta di diamante, in coincidenza con i 100 anni dalla tesi di laurea del senese Ranuccio Bianchi Bandinelli, autore di studi tuttora fondamentali sull’antica Clevsi/Clusium; se ne parlerà in un convegno internazionale che non potrà ignorare, oltre alla celebrata San Casciano dei Bagni, altre importanti realtà archeologiche come Montepulciano e Pienza. Nelle arti visive debutta ‘Arte pubblica Valdichiana’, che prevede la realizzazione di opere di street art in tutti i dieci Comuni. Per i venti anni dalla morte di Mario Luzi sarà allestita la pièce ’Felicità turbate’, su testo del poeta, affidata all’attore e autore Sandro Lombardi.

Diego Mancuso