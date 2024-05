"Canzone d’amore". Oggi la finalissima

Chianciano ospita la finalissima della prima edizione del "Festival della canzone d’amore 2024". Un evento che segna il ritorno all’ascolto della melodia e la bellezza delle canzoni d’amore. Manifestazione fortemente voluta da due esperti direttori artistici, come Remo Francesconi e Carlo Calandri; sono personaggi di grande esperienza nel mondo della musica che hanno condiviso con il Comune l’idea, percependo la rilevanza dell’evento che ha portato tanti concorrenti di tutta Italia e fuori (Malta) nella cittadina termale. Il Festival riservato a interpreti, cantautori e gruppi è suddiviso in tre categorie: Giovani da 16 a 36 anni, Senior da 37 a 65 anni e junior da 8 a 15 anni che hanno presentato brani inediti e cover relative al tema dell’evento. La categoria junior ha visto vincere il 20 aprile Irene De Arcangelis ed avrà un premio speciale partecipando come ospite alla serata televisiva dell’11 maggio con un coro di altri bambini meritevoli, con un brano scritto dall’autore Vincenzo Capasso dal titolo "E’ solo un gioco" e diventerà la sigla di chiusura del Festival; per quanto riguarda la sigla di apertura, scritta dall’autore Simone De Filippis, parteciperà anche il cantante Paolo Mengoli ed il coro sarà diretto dalla vocal coach Sabrina Ceccarelli. La finalissima della prima edizione si terrà al Palamontepaschi di Chianciano oggi alle 21 con riprese di Cusano italia tv (dig.terrestre ch.122 ) emittente televisiva nazionale che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo tra i quali Paolo Mengoli, Stefania Cento, Gianni Drudi, Stefano Borgia. Presentano la serata Alessandro Cavalieri e Giò di Sarno.