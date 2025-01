Canone di affitto Beko. La sindaca dal ministro

Il canone di affitto dello stabilimento della Beko a Siena è un "ostacolo al rilancio industriale" e tale tema è da "affrontare con urgenza". È quanto emerso da un incontro del sindaco Nicoletta Fabio (foto) col ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a Palazzo Piacentini. C’era anche il sottosegretario Fausta Bergamotto. Al centro della riunione le prospettive dello stabilimento Beko di Siena, in vista del tavolo nazionale convocato al Mimit per domani. E’ stata "evidenziata la criticità del canone di affitto applicato dalla società proprietaria dello stabilimento, giudicato non conforme e molto sopra i valori medi di mercato. Un serio impedimento alla definizione di una soluzione sostenibile per il futuro. Urso e Fabio hanno condiviso la necessità di affrontare questa problematica con urgenza".