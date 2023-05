Cani antidroga in azione: denunciato Senese con 80 grammi di marijuana

Proseguono i controlli antidroga in tutta la provincia disposti dal comandante provinciale della Finanza Giuseppe Marra (nella foto), svolti con il prezioso ausilio delle unità cinofile del Corpo, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile particolarmente esposti al consumo e allo spaccio di droga. Nell’ambito del blitz per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nelle vicinanze delle terme libere del Petriolo, i finanzieri del Gruppo di Siena, insieme alle unità cinofile antidroga del Comando provinciale di Grosseto, hanno sottoposto a controllo un trentaseienne senese incensurato. Durante gli accertamenti di rito l’uomo si è mostrato particolarmente nervoso, tanto da indurre i militari ad eseguire un controllo più approfondito. Il sospetto si è rivelato fondato in quanto la persona ha inizialmente consegnato una piccola quantità di sostanza stupefacente, mentre la successiva perquisizione estesa all’abitazione ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro 80,5 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la violazione all’articolo 73 comma 5 del dpr 30990.