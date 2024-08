Canale3Toscana e SienaTv. La narrazione in diretta

Tra dirette, voci e storie, non si ferma il racconto televisivo del Palio. Anche in questa carriera dell’Assunta, le emittenti locali hanno programmato una narrazione non stop della Festa. "Una narrazione a tutto tondo – spiega Virginia Masoni, responsabile Canale3 Toscana – affidata come sempre alle nostre 96 ore di Palio, con dirette in programma durante la giornata e che non si limitano a raccontare i momenti della Festa. Buona parte del nostro racconto si svolge anche all’esterno, alla scoperta del centro storico e dei suoi rioni, del patrimonio culturale della città, oltre alle tante testimonianze che raccogliamo. Tra queste, quelle di giovanissimi, grazie al lavoro di Pietro Federici. Nella programmazione di agosto rientrano tre eventi fondamentali come la Processione dei ceri e dei censi, la messa dell’Assunta e la cerimonia di consegna del Mangia d’Oro. Tutto questo mentre continua il progresso tecnologico di Canale3, con lo streaming h24 in full HD e l’app che permette di seguirci ovunque da smartphone smart tv, che già nel Palio di luglio ha permesso a centinaia di migliaia di utenti in Italia e nel mondo di vivere con noi i quattro giorni. La nostra attenzione si focalizza sempre più sul linguaggio televisivo così come su quello social".

"Il nostro lavoro prosegue sulla falsariga di quanto fatto a luglio – dice Matteo Borsi, direttore di RadioSienaTv -, con #passionepalio che continua a essere il trait d’union di tutto il palinsesto. Un racconto approfondito che portiamo avanti a partire dalla mattina, con la rassegna stampa e ‘Buongiorno Palio’, il nostro ‘Processo alla Prova’, e tutta una serie di format che vanno in onda nel pomeriggio. Tra questi ‘Per forza e per sapore’, riedizione di un vecchio format del 2011, oltre al racconto delle Prove e ‘Piazza con vista’, in onda in serata e che da spazio agli ospiti istituzuonali. Non solo TV per noi, ma una crossmedialità che comprende anche radio e social. Abbiamo aggiunto una piccola rubrica che definiamo impertinente, ‘Corsi e ricorsi’ di Paolo Corsi, che contiene una piccola provocazione quotidiana sia in TV che online. Un grande lavoro di squadra, con tecnici e giornalisti che danno vita a una struttura giovane, ma che si sta affermando".