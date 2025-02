Canale 3 Toscana in diretta da Sanremo. Ecco il palinsesto dalle 10 alle 20

Una festa da raccontare in un pugno di giorni tra dirette televisive, interviste, commenti tecnici, pareri personali, storie. Anche quest’anno Canale 3 Toscana ha deciso di seguire il Festival di Sanremo, tracciando una connessione diretta tra la Città del Palio e l’Ariston. E lo fa con due inviati speciali: Franco Masoni (che fa parte anche della giuria dei giornalisti del festival) e Pietro Federici. Sono loro che ogni giorno raccontano il dietro le quinte della festa sanremese, che ruota attorno all’Ariston ma vive in ogni angolo della città. "Sanremo è una grande festa – commenta Masoni – perché partecipa tutta la città". Il palinsesto si apre alle 10 con ‘Buongiorno Sanremo’, alle 13 parte ‘Siena chiama Sanremo’. Alle 18, la puntata in studio condotta da Virginia Masoni per una lettura più tecnica di quanto accade sul palco. E alle 20 torna la diretta dall’Ariston, proprio davanti all’ingresso del teatro, con i due invitati Masoni e Federici.