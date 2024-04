Campostaggia cresce. Ora il pronto soccorso

Nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Campostaggia: l’attuale fase di validazione per il progetto definitivo si concluderà entro il prossimo mese di maggio. Seguiranno le altre tappe per l’avvicinamento ai lavori. Durante la giornata inaugurale della seconda Tac del presidio valdelsano (presente tra i professionisti nell’auditorium anche il dottor Angelo Messano, direttore del pronto soccorso di Campostaggia), è intervenuto sull’argomento il sindaco di Poggibonsi David Bussagli per prendere in esame il percorso in atto per una struttura che necessita di un ampliamento. Obiettivo per il quale è stato di avviato anni fa il fondamentale iter che dovrà condurre verso le attese novità a beneficio dell’utenza. Al novembre 2022 risale il via alla delibera per la fattibilità tecnica ed economica. Un’operazione rilevante anche dal profilo finanziario: costi superiori agli otto milioni di euro per un intervento che ovviamente non è un semplice maquillage, ma che si annuncia al pari di un’autentica estensione dell’area a vantaggio di una comunità in crescita dal profilo numerico "A giugno la gara per l’esecuzione dei lavori ed entro la fine di questo 2024 possiamo ragionevolmente prevedere la firma del contratto per il via alla realizzazione", ha aggiunto Bussagli, dal tavolo delle autorità a cui sedevano anche il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore alla sanità della Toscana Simone Bezzini e il dg della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso. Progettato per un bacino di utenza originario relativo esclusivamente al comprensorio dell’Alta Valdelsa, il pronto soccorso di Campostaggia è divenuto nel corso degli anni, dal 2000 in avanti, un riferimento per un’area geografica assai più ampia e capace di guardare anche al di fuori dei confini provinciali.

Paolo Bartalini