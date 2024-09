’Campo di battaglia’. Amelio oggi al Garibaldi

Il Cinema Garibaldi di Poggibonsi è ormai un piccolo polo del mondo cinematografico italiano, tra visioni esclusive e ospiti d’eccellenza. Al via una nuova stagione di ’Luci in sala’ e il primo ospite, oggi alle 19.30, è il regista Gianni Amelio, presente in sala per parlare del suo nuovo film: ’Campo di battaglia’. Presentato in concorso a Venezia, dove ha ricevuto sette minuti di applausi, ’Campo di battaglia’ ha come protagonisti Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini; "non è un film di guerra, ma un film sulla guerra" e mostra gli effetti disastrosi dei conflitti bellici sull’essere umano. Biglietto a 3,50 euro (Cinema in festa).

Gianni Amelio è solo l’ultimo di una serie di ospiti blasonati che quest’anno sono passati dalla sala di via della Repubblica: l’attore Antonio Albanese, il regista Matteo Garrone, il regista, scrittore e sceneggiatore Daniele Vicari, Claudio Bisio e Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Antonio Petrocelli, attore e amico di Francesco Nuti.

’Campo di battaglia’ è ambientato sul finire della Prima guerra mondiale. Due ufficiali medici, amici d’infanzia, lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi. Molti di loro però si sono procurati da soli le ferite, sono dei simulatori, che farebbero di tutto per non tornare a combattere. Stefano, di famiglia altoborghese, con un padre che sogna per lui un avvenire in politica, è ossessionato da questi autolesionisti e, oltre che il medico, fa a suo modo lo sbirro. Giulio, apparentemente più comprensivo e tollerante, non si trova a proprio agio alla vista del sangue.

Gli organizzatori ricordano che chi ha già visto il film e hanno conservato il biglietto e per chi acquisterà in prevendita i biglietti negli orari successivi all’evento, sarà possibile assistere all’incontro con Gianni Amelio, inviando una mail con la foto del biglietto o la ricevuta dell’acquisto a [email protected]. I primi 30 riceveranno un pass per entrare in sala al termine della proiezione delle 19,30. Biglietti su www.valdelsacinema.it.

Fabrizio Calabrese