Campionato lifesaving Chianciano Terme: oltre 1000 gli iscritti

Ben oltre i mille atleti iscritti. Iniziato ieri a Chianciano Terme il campionato italiano estivo lifesaving che animerà fino a sabato la piscina comunale. Un evento importante, a iniziare dai numeri dei partecipanti (notizia che ovviamente farà piacere agli alberghi del territorio), con lo sport ad alti livelli che torna di nuovo protagonista nell’impianto chiancianese.

Sei giornate in cui andranno in scena le prove del nuoto con ostacoli, trasporto manichino (50 mt e 100 mt), percorso misto, trasporto manichino con pinne, manichino con pinne e torpedo, super lifesaver, staffetta con ostacoli 4x50, staffetta manichino 4x25, staffetta mista 4x50, staffetta pool lifesaver 4x50. Un appuntamento organizzato dal settore salvamento agonistico della Fin con la collaborazione del Comitato regionale e che vedrà protagonista anche la Virtus Buonconvento che gestisce la piscina. "Si tratta della manifestazione più importante dell’anno per la Federnuoto sezione salvamento - sottolinea Lia Rossi della Virtus Buonconvento -. La Federazione ha scelto Chianciano, ci sono circa 1.200 atleti iscritti; noi collaboriamo per l’organizzazione dell’evento, siamo pronti: sarà una manifestazione bellissima".

La vasca di Chianciano vanta un bel ’curriculum’ nell’ospitare competizioni di livello, ma grazie soprttutto a quanto accadeva in passato. "Ci piacerebbe - conclude Lia Rossi - riportare Chianciano a ospitare manifestazioni federali importanti perché ne ha tutte le caratteristiche, a iniziare dall’impianto, ma anche dalla ricettività alberghiera e dalla posizione geografica strategica".

Luca Stefanucci