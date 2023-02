Camper, lotta alla crisi su tv e social

di Marco Brogi

Il camper grande protagonista in tv e sui social. Al via una campagna pubblicitaria senza precedenti in Italia per un settore che in un momento di crisi generale decide di investire in promozione: una strategia che darà sicuramente ottimi risultati e che riguarda molto da vicino la Valdelsa, dal cui distretto industriale del caravaning esce il 90 per cento della produzione nazionale.

"Con questa campagna di comunicazione vogliamo ’giocare d’anticipo’ e creare le premesse per un ulteriore sviluppo del nostro settore – spiega il presidente nazionale di Apc (Associazione produttori camper) Simone Niccolai, che è anche l’ad della Luano Camp di Poggibonsi –. Attirare un nuovo pubblico verso il camper e il turismo all’aria aperta è l’obiettivo che ci siamo dati, assieme a un cambiamento dell’immagine del camper. Sono veramente felice che questa importante campagna di comunicazione, finanziata dai soci produttori di camper, si stia realizzando. E’ un segnale tangibile anche per il nostro territorio. E’ qui, infatti, che opera la quasi totalità dell’industria italiana del settore e che dà lavoro a migliaia di addetti fra diretti e indiretti di filiera". "L‘obiettivo primario della campagna di comunicazione è ottimizzare l’immagine del camper e dei suoi utilizzatori, spazzando via vecchi pregiudizi e presentando invece un’immagine ’cool & trendy’ – afferma Ludovica Sanpaolesi, direttore generale di Apc –. Il camper è il mezzo ideale per vivere il proprio tempo libero, con stile ed eleganza per la coppia, per la famiglia, vicini alla natura, facendo sport, con tutti i comfort, tutto l‘anno. La campagna si rivolge a un target profilato nelle campagne digital in base a interessi complementari e affini come, ad esempio, viaggi, tempo libero, outdoor, natura, sport, enogastronomia, socialità, cultura, pets". Una campagna promozionale riassunta dallo slogan ’Vivi la libertà con stile, scegli il camper’, partita a novembre e che in questi giorni entra nel vivo sulle reti Rai con una programmazione di tre settimane al mese in febbraio, marzo e aprile, con spot di 15 e di 30 secondi. Il 19 febbraio il camper approderà anche sui canali Sky dove sarà protagonista fino a luglio. Puntare sulla comunicazione per vincere le nuove sfide.