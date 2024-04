Camper, area al lago. Cinque nuovi posti

Viaggiano su gomma, mossi da motori termici, ma sono considerati attori della mobilità sostenibile. Sono i veicoli per il turismo itinerante che ora, a Montepulciano, possono trovare una nuova area attrezzata per la sosta, presso il lago, Riserva naturale della Regione. Il contesto è altamente ecologico, i cinque nuovi stalli si trovano a pochi passi dalle sponde del ’Chiaro’, così chiamato per la limpidezza delle sue acque, rispondendo pienamente alle aspettative dei viaggiatori che mettono in primo piano i valori ambientali.

Grande la cura progettuale dedicata alla nuova struttura: ingresso automatizzato digitale, bagni con zona lavaggio stoviglie, wc e docce accessibili; e poi colonnine dell’acqua pubblica (due) e per la ricarica elettrica (quattro), pozzetti per lo scarico delle acque reflue e servizio wi-fi. I luoghi non hanno subito alcuna modifica permanente, tutte le installazioni sono rimuovibili, anche dove hanno richiesto fondazioni o basamenti.

Il percorso interno all’area ha il fondo liscio e piano, per l’accessibilità; l’illuminazione è a led, con pali di altezza ridotta per non disturbare la fauna locale. Una staccionata delimita lo spazio, attive anche telecamere di videosorveglianza. Presenti all’inaugurazione il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, l’assessore all’ambiente Emiliano Migliorucci e, per la Regione, che ha co-finanziato l’opera, l’assessore al turismo Leonardo Marras e la consigliera Elena Rosignoli.

Diego Mancuso