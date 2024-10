Camminata tra gli olivi. Domenica il debutto

Sarà una prima volta piena di attese culturali e di attesi ritorni economici, la ‘Camminata fra gli Olivi’ del 27 ottobre a cui il Comune di Poggibonsi ha aderito in qualità di membro dell’associazione ‘Città dell’Olio’, che la promuove e la lega al tema dell’abbandono dell’olivicoltura tradizionale contro il quale si è fatta promotrice di una proposta di legge. Si svolgerà nella campagna attorno a Staggia Senese, un trekking tra olivi, visite alle aziende agricole e assaggi di olio extra vergine che incontrerà le aziende ‘Fiorentini’ in località Caligiano e ‘Bilenchi Alessandra’ in località Fontana.

"Una bella iniziativa nazionale promossa da Città dell’Olio, di cui siamo parte – commenta la sindaca Susanna Cenni – Un’ opportunità che abbiamo voluto cogliere per valorizzare la bellezza del nostro paesaggio, le nostre eccellenze agricole e olearie, e promuovere il nostro territorio. Un impegno che ci siamo assunti e su cui intendiamo lavorare".

Sulla valenza dell’iniziativa per la promozione turistica, si sofferma l’assessore allo sviluppo Lisa Valiani: "Per la nostra città, una ‘edizione zero’ a cui abbiamo da subito lavorato – afferma –. Dopo la nostra partecipazione al ‘Ttg Travel Experience’ di Rimini con l’ambito turistico Valdelsa-Valdicecina e al ‘Francigena Bike Adventure’, un’ulteriore azione messa in campo sul turismo lento e su quello enogastronomico".

L’evento è gratuito, ma con assicurazione obbligatoria da saldare il giorno stesso e per attivarla è necessario fornire generalità, codice fiscale e telefono entro il 25 ottobre, chiamando lo 0577/986266 anche per tutte le informazioni sul programma della giornata.