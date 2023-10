’Camminata in Rosa’. Sport e raccolta fondi

Prevenzione come progetto di vita. È questo lo slogan che accompagna la ’Camminata in Rosa’ di domani a Poggibonsi a cura di Valdelsa Donna. L’associazione di Poggibonsi, impegnata ad aiutare le donne affette da cancro al seno con sostegno psicologico e fisico, da anni si adopera per il sostegno nella lotta contro i tumori. La camminata va da Via Maestra nel cuore della città al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale, misura circa sette chilometri e ha un dislivello di 150 metri. L’appuntamento è alle 15 in Largo Gramsci. Occorre, però, iscriversi e si può fare tramite un link che si trova nella pagina Facebook di Valdelsa Donna dove ci sono tutti i dettagli dell’iniziativa. I dati anagrafici serviranno per accendere una polizza assicurativa. La quota di partecipazione è di 10 euro come contributo. In seno alle iniziative di Ottobre Rosa. Valdelsa Donna, presieduta da Antonella Lomonaco, ha sede in via Trento 7, Galleria delle Associazioni all’interno della Coop. Ci sarà un piccolo omaggio dell’associazione Via Maestra e alle 17 nella Piazza d’Armi del Cassero spettacolo di ’Balla e snella’ con punto ristoro offerto da Valdelsa Donna.

Fabrizio Calabrese