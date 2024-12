"Camere a soqquadro. Spariti soldi e oro"

Svaligiata la casa di Ivano Bisconti, candidato a sindaco di Abbadia San Salvatore sostenuto dai partiti di centrodestra, ancor oggi componente del direttivo provinciale di Forza Italia. Alcune stanze della sua casa, che si trova in località Esasseta alla periferia del paese amiatino, sono state messe sottosopra. "Io e mia moglie eravamo usciti -racconta Ivano Bisconti - per andare in paese. Al ritorno, erano quasi le sette del pomeriggio, mia moglie si è fermata dei genitori, che abitano sotto di noi. Io sono salito nel nostro appartamento al secondo piano, ho notato che c’era una finestra aperta, Non ho dato peso alla cosa pensando che l’avesse lasciata mia moglie. Non era così. Ad aprila sono stati i ladri, e noi ce ne siamo resi conto salendo nel reparto notte, era a soqquadro. Ritengo che i malviventi se ne sono andati prima di aver ultimato il furto, disturbati dal nostro arrivo. Ci hanno rubato oggetti in oro importanti, non solo per il valore ma per i ricordi che ci legano a quelli anelli, catenine, braccialetti. Hanno portato via anche un bel gruzzolo di soldi, il piccolo salvadanaio dei figli". La tecnica attivata dai ladri per entrare nella casa è sempre la solita: saliti da un tubo di scarico da dove hanno raggiunto una terrazza e, da qui, forzando una porta finestra sono entrati. Non è il primo, e purtroppo si teme che non sia neppure l’ultimo, furto in appartamenti. Sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza che, dopo i rilievi del caso, hanno avviato le indagini del caso. Indagini che potrebbero esser agevolate dal fatto che, come ha detto il derubato Ivano Bisconti, molti oggetti in oro hanno precise caratteristiche.Hanno precisi "marchi" e riferimenti di anni passati.