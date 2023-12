Camera di Commercio, ecco i nomi. Guasconi confermato presidente

I 25 componenti del nuovo consiglio della Camera di commercio di Arezzo e Siena stanno per essere convocati dal presidente della Regione Eugenio Giani, dopo il decreto di nomina che ha ridotto, per legge, il numero dei consiglieri da 33 a 25. Giani ha convocato i nuovi il 10 gennaio, nella sede di Arezzo. E in quella seduta il nuovo consiglio eleggerà il presidente. In base all’accordo raggiunto tra le categorie più rappresentative, Massimo Guasconi sarà confermato al vertice per altri 5 anni, fino a dicembre 2028. Il suo vicepresidente continuerà ad essere Francesco Butali, nella logica della rappresentanza dei comparti e delle province.

Ecco i 25 nomi del consiglieri della Camera di Commercio Arezzo-Siena: Federico Taddei e Lidia Castellucci (Agricoltura),

Fabrizio Bernini, Fabrizio Landi, Giordana Giordini, Lisa Valiani (Industria); Marcello Alessandri, Massimo Guasconi, Laura Paffetti e Elisa Cencini (Artigianato); Francesco Butali, Sonia Patricia Dalla Ragione, Valeria Alvisi e Riccardo Ghini (Commercio); Gabriele Macheri (Cooperative); Franco Scortecci e Graziano Costantini (Turismo); Carlo Cioni (Trasporti); Federica Ferrarese (Credito e assicurazioni); Ferrer Vannetti, Roberto Menchetti e Franca Rizzo (Servizi alle imprese); Fabio Seggiani (sindacati), Patrizio Lucchesi (Associazioni consumatori), Marco Polci (Liberi professionisti).

Sedici consiglieri sono espressione delle categorie aretine, 9 sono senesi. Il consiglio resterà in carica 5 anni. E nella seduta successiva a quella dell’insiedamento, entro 15 giorni dal 10 gennaio, dovrà eleggere la nuova giunta camerale. I sette ’assessori’ che andranno ad affiancare il presidente Massimo Guasconi e il vicepresidente Francesco Butali. Il toto assessori impazza da tempo ed è un complicato meccanismo di bilanciamento tra settori, divisioni tra senesi e aretini e anche di rappresentanze di genere. Almeno due donne dovrebbero entrare nella nuova giunta: oggi è rimasta solo Franca Binazzi perché Anna Lapini si dimise, ma il riequilibro tra donne e uomini dovrà esserci.

Passando alle indiscrezioni e partendo dagli Industriali, e considerando che i membri della giunta dovranno essere per forza scelti tra i consiglieri, i nomi più papabili per l’industria sono Fabrizio Bernini (presidente di Confindustria Toscana Sud) e Giordana Giordini, la presidente di FederOrafi di Confindustria. Sono entrambi aretini, quindi un nome potrebbe saltare a beneficio di un, o una, senese.

Per il commercio e il turismo in pole position c’è Graziano Costantini, al vertice di Etruria Retail, ovviamente senese. Per l’agricoltura è davanti Lidia Castellucci, presidente di Coldiretti Arezzo, altra donna assieme a Giordana Giordini in giunta. Ferrer Vannetti e Roberto Menchetti sono i più papabili in rappresentanza dei servizi alle imprese. Resterebbe un posto scoperto, sicuramente per Siena, almeno per non penalizzare troppo la provincia.

Dalla lotteria delle nomine è escluso il segretario generale della Camera di Commercio Marco Randellini. Resterà in carica fino al 2025 e potrebbe aspirare anche alla proroga.