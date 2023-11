Camera di commercio al rinnovo. Per Guasconi possibile conferma

Passerà ancora qualche settimana prima che il presidente della Regione Eugenio Giani convochi la riunione del nuovo consiglio della Camera di commercio di Arezzo e Siena, che si era insediato il 12 novembre 2018 e quindi è ormai giunto a scadenza. Entro il mese dovrebbe tenersi un’altra seduta dell’organismo attuale, poi partiranno le complesse procedure di rinnovo. Con il segretario generale Marco Randellini ancora in carica, proveniente da Arezzo, la presidenza sarà ancora appannaggio di Siena. E Massimo Guasconi potrebbe essere confermato alla guida dell’ente, sulla scorta anche dei giudizi positivi espressi dalle categorie sul mandato che volge al termine e che ha attraversato una fase particolarmente delicata.

L’unica certezza è intanto che Marco Polci, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Arezzo, è stato nominato come rappresentante dei liberi professionist, dai presidenti di ordini e collegi professionali operanti nelle due province. Come da decreto del presidente Giani, si attende ora la consegna dei nominativi degli altri 24 componenti del consiglio, ridotto rispetto ai 33 attuali. Quando la lista sarà completa, il governatore la comunicherà ufficialmente, poi sarà lo stesso consiglio - in due distinte sedute - a eleggere prima il presidente e poi la giunta che resteranno in carica fino al 2028.

Nei giorni scorsi il presidente Guasconi e il segretario generale Randellini hanno presentato la relazione di fine mandato. "Nonostante le molte criticità che hanno caratterizzato il periodo - la pandemia, la crescita esponenziale dei costi delle materie prime soprattutto energetiche e quella conseguente dell’inflazione, le gravi crisi geopolitiche internazionali – il bilancio per la Camera di Commercio è decisamente positivo", si annuncia in una nota. "E questo – prosegue – grazie soprattutto anche a una forte tenuta del sistema imprenditoriale che è riuscito rapidamente a recuperare, e in alcuni settori a migliorare, le perdite avute nella crisi seguita all’emergenza Covid".

O.P.