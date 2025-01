Cambio del medico di base. Via al servizio in farmacia

Più servizi sanitari per i cittadini. Da ieri è infatti possibile cambiare il proprio medico di famiglia rivolgendosi in tutte e tre le province della Asl Toscana Sud Est direttamente nelle farmacie abilitate ai servizi regionali di sportello. Il servizio, che riguarderà appunto il cambio del medico di famiglia e del pediatria di libera scelta, sarà completamente gratuito. Gli assistiti della Asl che vogliono cambiare medico scegliendone un altro, o che devono sceglierne uno nuovo dopo il pensionamento del proprio, possono recarsi in una farmacia abilitata portando con sé il documento di identità e la tessera sanitaria. Sarà possibile accedere al servizio anche per amici o parenti presentando una delega.

Resta in vigore la possibilità di cambiare il medico anche presso gli sportelli dell’azienda Asl Tse, online all’indirizzo https://cambiomedico.sanita.toscana.it/portale/scrivania o telefonicamente chiamando il Cup telefonico. I casi e le relative informazioni sono nel portale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/portale/scrivania.

Si aggiunge un ulteriore tassello ai servizi erogati nelle farmacie che, grazie alla loro presenza sul territorio, permettono un servizio di prossimità agli utenti. Nei prossimi mesi, grazie alla disponibilità delle farmacie e delle loro associazioni di categoria, con Regione Toscana ed Estar, l’Asl Toscana Sud Est sarà inoltre in grado di aggiungere ulteriori servizi: la prenotazione dei prelievi di sangue attraverso il portale Zerocode e la stampa dei referti. Il presidente dell’ordine dei Medici di Siena, Roberto Monaco, non ha dubbi: "Tutto ciò che agevola i cittadini nell’accesso ai servizi sanitari è utile. L’importante è che il rapporto tra farmacisti e medici sia all’insegna dell’etica e della legalità, perché entrambe le categorie hanno un codice deontologico da rispettare". E infine un appello: "I medici di famiglia avrebbero comunque bisogno di essere risparmiati dalla burocrazia, in modo da agevolare il rapporto con i pazienti che vogliono parlare della propria salute, non vedere il medico digitare al computer per gli adempimenti di legge".

Le farmacie di Siena dove è possibile prenotare al Cup visite ed esami sono: Ai Tufi, Asp Farmacia 1, Asp Farmacia 2, Asp Farmacia 3, Centrale di Pizzinga Michele, Costalpino, Del Campo, Di Taverne, Fiore, Franceschini, Gori, Laguardia, Lucherini, Minucci, Parenti, Ravacciano, Sapori e Vigni. In queste potrebbe esserci anche il servizio di cambio del medico.

C.B.