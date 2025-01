Cai Siena fra record e appuntamenti. Oltre cento escursioni e settecento soci

Il Club alpino italiano di Siena si appresta a vivere il 2025 con rinnovato slancio. Oltre 100 escursioni in programma quest’anno e record di soci, 700 iscritti. Novità assoluta, per la prima volta una donna presidente, Ilaria Meloni. Obiettivo ambizioso: l’acquisto di una sede stabile.

Nel programma del nuovo anno ci sono scalate sulle Alpi e Appennini, trekking nei luoghi più suggestivi della nostra regione ma anche passeggiate nei boschi e colline senesi, escursioni in sella a mountain bike, esplorazioni di grotte, lezioni di orientamento e cartografia, incontri letterari sul tema della montagna, lezioni di canto corale.

Si comincia con una arrampicata alla falesia di Celsa il 18 gennaio; fra le escursioni più suggestive c’è quella sul Monte Nero in Slovenia, sul Brenta, sul Falzarego nei luoghi della grande guerra, in tenda sui Monti Sibillini, la settimana da rifugio a rifugio sulla Dorsale Carnica e poi sull’Adamello, Monte Civetta e la vacanza alpina in Val di Fassa di una settimana, l’appuntamento clou con oltre cento iscritti al Cai; sci alpinismo dal 7 al 9 marzo sulle Dolomiti. E tante passeggiate sulle colline del Chianti e della Montagnola; in programma anche gite nell’Arcipelago toscano.