Caccia al ladro dopo il furto al Carrefour

Un furto con scasso messo a segno da ladri professionisti. Questo pare essere il punto fermo del furto messo a segno l’altra notte al supermercato Carrefour e al confinante negozio per animali,adi Abbadia San Salvatore. In totale i ladri acrobati (entrati dopo aver fatto uno scasso nel tetto del capannone) hanno portato via sui quattromila euro, tra contanti e merce. Il colpo avrebbe fruttato ai malviventi ben altra cifra se, contrariamente alle consuetudini, l’incasso di gran parte della giornata non fosse stato consegnato al blindato della società di porta valori. Un fatto, questo, che congiuntamente ad altri elementi (apertura precisa sul tettino di un grosso congelatore, perfetta conoscenza di dove si trova l’interruttore che apre dall’interno il cancello dell’ingresso principale) induce a credere che chi ha agito lo ha fatto senza improvvisare.

Cosa che accadde, invece, il 31 ottobre 2017 quando ignoti entrarono nello stesso locale. Ma sbagliarono la zona di accesso, non riuscirono ad aprire la cassaforte. Fecero molti danni, spaccando le casse e forzando porte. I carabinieri stanno indagando su tutte le direzioni affidandosi alle telecamere di sorveglianza sia dei locali sia della intera area vicina alla zona artigianale dove si trova il centro commerciale. Intanto gli uomini dell’Arma hanno elevato al massimo il controllo del territorio. L’altra sera a Piancastagnaio è stato fatto un lungo, pressante, posto di blocco. Tante auto dell’Arma, tante auto ’civetta’. L’intera zona è sottoposta a una super attenzione visto che furti e danni ci sono stati un po’ ovunque, anche a Castiglione d’Orcia, Campiglia, Vivo e Radicofani. Molti episodi veri, alcuni falsi allarmi, ma la paura o ’sindrome’ da furti è presente.

Massimo Cherubini