Buzzichelli-Chiti La disfida sui cassonetti

Il post del diniego all’incontro convocato dal sindaco è apparso e comparso e scompaso dalla sua pagina Facebook, ma l’irritazione no. Silvia Buzzichelli, assessore all’ambiente in quota Lega, è infuriata con David Chiti, collega di giunta reo a suo avviso di una plateale invasione di campo. Chiti è intervenuto infatti in via delle Luglie, annunciando di aver trovato una soluzione per collocare i cassonetti per la raccolta rifiuti. "Trovo scandaloso il comportamento di totale scorrettezza da parte di un assessore che fa parte della giunta a cui appartengo – ha commentato Buzzichelli – figlie di una campagna elettorale di basso livello". Chiti va avanti: "Ho compiuto un sopralluogo con i tecnici dell’ufficio ambiente, il problema è in via di soluzione". Quello in via delle Luglie forse, quello tra colleghi di giunta meno che mai.