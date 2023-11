’Business family’. In cattedra. Aleotti e Auci L'Università di Siena ospita un ciclo di lezioni aperte su temi come intelligenza artificiale, ambiente, salute, benessere e finanza. Lucia Aleotti e Stefania Auci racconteranno la storia e la crescita della Menarini e della saga dei Florio e dei Leoni di Sicilia. Un'occasione per studenti e appassionati.