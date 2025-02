Buonconvento, tentato colpo alle Poste. Ladri messi in fuga dai carabinieri

di Laura ValdesiDieci mesi dopo la banda degli uffici postali è tornata a Buonconvento. I banditi entrati in azione la notte scorsa potrebbero anche essere gli stessi che colpirono fra il 3 e il 4 aprile 2024 lo sportello in via di Bibbiano. Assaltato dai malviventi che si erano allontanati con un bottino consistente. Un blitz compiuto da professionisti: entrati da una porta laterale, avevano puntato dritti alle banconote delle casseforti e nella pancia del bancomat. Uscendo con un malloppo sostanzioso. Questa volta invece non ce l’hanno fatta, essendo stati costretti a fuggire visto l’arrivo dei carabinieri e grazie ai sistemi di custodia del denaro all’avanguardia di Poste italiane che nell’ultimo anno hanno consentito di sventare il 55% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia. L’ufficio postale di Buonconvento ieri comunque è rimasto chiuso per consentire gli accertamenti necessari da parte degli investigatori ma oggi sarà regolarmente aperto ai cittadini.

Tecnologia e tempestivo intervento delle forze dell’ordine i due ingredienti che hanno permesso di impedire il secondo colpo in dieci mesi. Tutto è iniziato con una segnalazione di allarme che è arrivata 42 minuti dopo la mezzanotte alla situation room di Roma. Si tratta della sala di controllo delle Poste competente per la nostra provincia, attiva 24 ore su 24. Sono stati avvisati subito i carabinieri che tengono la guardia alta anche per prevenire i furti nelle case. Ma dei ladri neppure l’ombra. Nel senso che osservando le immagini delle telecamere posizionate all’interno dell’ufficio postale non sono emerse sul momento anomalie. Però bisognava controllare lo stesso. Così è stato fatto intervenire sul posto, nel cuore della notte, il responsabile dello sportello. Nel frattempo, però, la centrale operativa continuava ad osservare attentamente le immagini della videosorveglianza per capire cosa ci fosse dietro a quell’allarme. La pazienza è stata premiata perché hanno visto i malviventi entrare in azione, avvertendo nuovamente i carabinieri che stavano penetrando nell’ufficio. I militari della compagnia di Montalcino sono arrivati rapidissimi in strada di Bibbiano costringendo così i ladri a scappare. Tanto è vero che hanno lasciato all’interno del caveau gli attrezzi da scasso utilizzati. La cassaforte è stata danneggiata ma non è stato rubato nulla. "Ancora una volta l’impegno di Poste per garantire standard di sicurezza sempre maggiori, a tutela delle persone e dei beni aziendali – si osserva in una nota – unitamente alla stretta collaborazione con le forze dell’ordine hanno permesso di contrastare efficacemente l’attacco predatorio". Intanto si guardano anche le telecamere installate nel paese per risalire agli autori.