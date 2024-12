Bulli ed Eroi, studenti protagonisti

Bulli ed Eroi 2024: a lezione di legalità con Argos Forze di Polizia L’Edizione 2024 del Bulli ed Eroi. Festival Internazionale del Film per ragazzi sta per concludersi con due giornate evento che avranno luogo domani e 14 dicembre al Liceo Piccolomini e l’Area Verde Camollia annessa al Tribunale di Siena. Il Festival intende lanciare un messaggio forte contro la violenza, la prevaricazione e il bullismo. A sostenerlo in questa esperienza umana totale, che per il 2024 è stata dedicata a Willy Monteiro Duarte, insignito della Medaglia d’Oro al Valore Civile alla memoria, hanno contribuito attori, registi, musicisti, scrittori, accademici, esperti di cinema, e, non ultimi, gli Associati in Argos che racchiude tutte le forze di polizia, che saranno presenti il 14 dicembre per gli eventi intitolati: ’A scuola con legalità’, dove presenteranno il cortometraggio dedicato ad un eroe del quotidiano definito Giudice Ragazzino: Rosario Livatino. Interverranno esponenti delle cinque forze di polizia, attori, registi, sociologi, giudici. La memoria nelle opere che ricordano gli eroi come Willy e come il giudice Livatino, così come è avvenuto durante tutte le fasi del festival, sarà, in questo modo, anche uno strumento di conoscenza e interrogherà gli spettatori, aprendo a riflessioni che ci auguriamo siano trasformative. Al Liceo Piccolomini le Istituzioni porteranno il saluto della città e della Provincia e nel pomeriggio all’Area Verde Camollia per i più piccoli a cui saranno donati gadget e cd con le canzoni immortali per ragazzi, un’occasione per scambiare anche gli auguri natalizi. Domani sarà invece presente il regista Umberto Santacroce, che ha ricevuto uno dei Premi ’Bulli ed Eroi’ e che ritirerà in questa occasione anche il Premio assegnato all’Istituto Pontano Scuola e Innovazione per suggellare un nuovo gemellaggio. Insieme a lui interverràil regista Carlos Milite. Anche Santacroce suddividerà la sua presenza in due momenti; il primo al mattino al Liceo Piccolomini e il secondo alle 20,30 all’Area Verde Camollia annessa al Tribunale di Siena per dialogare con i ragazzi e con gli spettatori. A suggellare le due serate all’Area Verde Camollia, ci sarà la bravissima attrice Renza Cangiano che leggerà brani tratti dai testi di Paola Dei il 13, mentre nella sera del 14 dicembre alle ore 21 dedicata allo scrittore e regista Aurelio Picca, leggerà alcuni brani tratti dall’ultimo suo libro intitolato ’La Gloria’, edito da Baldini e Castoldi, dove parla del Palio e della nostra città. Il Festival si chiuderà con la proiezione del documentario ’Preghiera’ per Willy di cui è regista Picca che dialogherà con il film editor Alessio Focardi.