Boscona, cresce la protesta. Gli abitanti sottolineano i problemi della frazione

Boscona protesta. Si tratta di una delle frazioni inserite nella parte più bella della campagna colligiana, ma alcuni residenti alzano la voce inviando una lettera a La Nazione. L’intenzione è quella di far luce su svariati problemi in particolar modo facendo riferimento ai servizi. "La nostra è una frazione di Colle un po’ ignorata – scrivono alcuni abitanti –. A partire dalla questione dei cassonetti, che sono stati tolti quasi due anni fa e non sono mai stati rimessi – Ndr per la precisione dal febbraio del 2023 –. Forse un giorno potremo riavere la gioia di fare la raccolta differenziata vicino a casa, magari a piedi". Il problema, però, non si limata al servizio di raccolta dei rifiuti. Di fatto come riportato da una parte degli abitanti gli aspetti da migliorare non sarebbero pochi, ma tutti risolvibili attraverso alcune azioni da parte del Comune e soprattutto con una maggior educazione e civiltà da parte di determinati soggetti. "Per quanto riguarda la questione viabilità è stato segnalato più volte che le auto sfrecciano in un quartiere dove (grazie al cielo) i bambini ancora giocano per strada e le persone passeggiano – continua la segnalazione dei residenti –. Sarebbe necessaria una segnaletica adeguata e dei dossi, perché sembra incredibile, ma qualcuno non lo capisce che in un centro abitato non andare a velocità elevate". È anche vero, com’è stato possibile verificare proprio ieri a Colle con l’ennesimo tir incastrato per la via Nova, che la segnaletica e le restrizioni servono a poco se manca la volontà di rispettarli. "Ora – continua la lettera – siamo tormentati da incivili che bruciano continuamente legna e molto altro, dato l’odore acre di plastiche e vernici. Anche questo fenomeno è stato segnalato più volte, ma nessuno sembra poter intervenire. Abbiamo deciso di far luce sulla questione nella speranza che Boscona diventi un posto migliore". Proteste e proposte che in alcuni casi hanno già un percorso avviato o sono state, comunque, prese in considerazione per trovare una soluzione. Il malcontento per alcuni, però, rimane. Ciò che è stato possibile leggere dalle linee programmatiche dell’amministrazione guidata da Piero Pii per quanto riguarda Boscona tratta di "presa in carico da parte del Comune della strada Boscona/Agrestone e garantire la copertura WIFI alla zona di Boscona".

Lodovico Andreucci