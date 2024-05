Boschi pieni di rifiuti. I cacciatori ripuliscono

Una squadra di cacciatori di Pienza ha dedicato una giornata al servizio dell’ambiente. Lo hanno fatto trovando tra i boschi della zona tanti, troppi oggetti, inerti, che inquinano. Tra questi un vecchio mobiletto di fornelli, che veniva alimentato da gas in bombola, finito, chissà come, addirittura tra i rami di un albero. E ancora: tante cicche di sigarette, testimonianza di atteggiamenti irresponsabili che potevano provocare degli incendi. Non è finita: inerti con amianto, scarti di ogni genere.

La squadra (una decina di persone) dei cacciatori, aderenti alla Federcaccia, per una giornata ha deciso di lasciare da parte le doppiette dedicandosi a ripulire una buona parte del bosco che si trova nei pressi dalla frazione di Cosona. Tutti i rifiuti inquinanti sono stati sistemati in dei grossi sacchi neri, quindi portati in un certo di raccolta per il regolare smaltimento, da parte di Sei Toscana.

"Camminando nei boschi – ci racconta Patrik Poggialini, uno della squadra – si vedono cose che fanno raccapricciare. Tanti, troppi, i rifiuti che si trovano. Da qui la nostra iniziativa che sicuramente andremo a ripetere nel corso dei prossimi mesi. Intanto speriamo da una parte che chi scarica robaccia al di fuori delle discariche si ravveda e comprenda che i boschi vanno rispettati, dall’altra auspichiamo che i controlli culminino con identificare chi si rende responsabile di tanti, insensati, comportamenti".

Massimo Cherubini