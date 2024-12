Borse di studio, posto alloggio e mensa. A Siena 3.122 iscritti accedono ai contributi

Sono 3.122 gli iscritti ai due Atenei di Siena che accederanno alle forme di contributi, tra borsa, posto alloggio, mensa gratuita, previste dal Diritto allo studio universitario. È quanto emerge dalla graduatoria definitiva relativa al bando per l’anno accademico 24/25 dell’Azienda regionale Dsu circa l’assegnazione della borsa di studio e del posto alloggio. Nel complesso sono 16.187 studenti iscritti agli Atenei toscani che beneficeranno dei servizi DSU. Rappresentano la totalità di coloro che hanno fatto domanda e sono in possesso dei requisiti. La metà di essi ovvero 7.661, risulta vincitrice anche di un posto alloggio gratuito nelle residenze universitarie. Anche gli importi delle borse saranno più ’pesanti’ dell’anno scorso, con un aumento che si aggira intorno al 5,4%. Nella fascia intermedia di reddito ISEE la borsa vale 7.016 euro per i fuori sede (dai 6.657 dello scorso anno), 4.100 euro per i pendolari (da 3.890 euro), 2.828 euro per chi studia ’in sede’. "Continuiamo a permettere a molti giovani con redditi familiari non elevati di raggiungere il massimo livello di istruzione – sottolinea il presidente del Dsu Marco Del Medico – con una percentuale di borsisti fra le più alte d’Italia".