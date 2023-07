Borgo a Colle zona blu Iniziato il countdown

È conto alla rovescia per la Ztl in Borgo a Colle. Sono infatti in corso i lavori per l’installazione della telecamera per la Ztl sperimentale di borgo. Dalla prossima settimana inizierà la fase di test propedeutica alla messa in funzione che sarà effettiva nei giorni successivi. Fonti interne all’amministrazione affermano che si stia lavorando per la fine di luglioinizio agosto (dagli annunci doveva essere attiva da inizio giugno).

È comunque avanti tutta sulla Ztl, a partire dalla cisterna del Torrione (nella foto).

"È solo un primo passo, ma coraggioso e fondamentale – afferma l’assessore al Turismo Cristiano Bianchi – il futuro del Borgo non può che essere la chiusura totale al traffico e la creazione di nuovi parcheggi".

La Ztl di Borgo sarà di tipo stagionale ed a fasce orarie: nella prima fase, l’accesso sarà vietato tra le 18 e le 24 di venerdì, sabato, domenica e festivi, fino al 30 settembre. Inizierà dall’ultimo tratto di via Della Porta Vecchia, all’altezza del civico 17.

I cittadini residenti e le attività commerciali che ne hanno necessità dovranno recarsi presso gli uffici della Polizia Municipale per fare i permessi necessari. Sorgono alcuni dubbi da parte della popolazione come l’altezza del palo poco visibile dalla vettura o se occorre ulteriore autorizzazione per i residenti in Castello. Quisquiglie, finalmente anche Colle avrà un centro storico con Ztl. Da ricordare che coloro che sono in possesso dell’autorizzazione della Ztl di Castello non dovranno fare altre richieste, mentre gli altri residenti di Borgo dovranno fare tale richiesta. Molti, giustamente, richiedono l’aumento dei parcheggi, Donati ipotizza l’allargamento di Bacìo.

Lodovico Andreucci