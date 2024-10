Borghi & cantine, gusto e tradizione. Assaggi e visite, ecco tutte le date

Prende il via stasera alle 20,30 a Murlo ’Tra Borghi e Cantine, Dove la tradizione incontra il Gusto’ promossa da Confcommercioda Siena con Camera di Commercio, Vetrina Toscana, la collaborazione di Fisar Delegazione Valdelsa e Delegazione Valdichiana, le scuole Artusi, Ricasoli e Coripanf, Comitati per la promozione dei Ricciarelli di Siena Igp e il Panforte di Siena Igp. Primo appuntamento nella Tenuta Casabianca, che ha la Certificazione Biologica e la Certificazione Vegan si potrà degustare una proposta che valorizza il territorio tra i fiumi Ombrone e Merse. Nei 9 appuntamenti, fino al 28 novembre, ristoranti e cantine tracceranno un percorso che ci porterà a scoprire tradizioni, gusto, storia grazie a borghi, cucina toscana, legumi, storia, abbinamenti. Anche in questa edizione le aziende del vino insieme al menù proporranno ai visitatori di Tra Borghi e Cantine una ulteriore possibilità di degustazione o visita all’interno delle loro strutture.

Il 10 ottobre ci sarà La bottega dell’Abate di Monteriggioni i cui sapori si incontrano con i vini di Rocca delle Macie a Castellina in Chianti. Il 17 ottobre Borghi e Cantine arriva a Ristolio a Poggibonsi con i vini di Poggio al Bosco di Barberino Tavarnelle. Il 24 ottobre protagonista la trattoria Il Pozzo a Montalcino i cui piatti incontrano i vini dell’azienda Talenti di Montalcino. Il 31 ottobre Borghi e Cantine si sposta nel sud della provincia e arriva all’Osteria del Conte a Montepulciano, che si è aggiudicato il riconoscimento quest’anno, insieme ai vini della Cantina Contucci. Il 7 novembre un grande classico: il Ristorante Redaelli a Bettolle con i vini Col D’Orcia di Montalcino. Il 14 novembre si torna in Val d’Elsa, al Ristorante Il Pino a San Gimignano con i vini dell’Azienda Pietra Serena di Arrigoni. Il 21 novembre invece è protagonista il Ristorante la Merla a Stigliano, a Sovicille, con i vini di Capanna Winery di Montalcino. Infine, il 28 novembre Betulia di Bettolle con i vini dell’Azienda Agricola Tiberini Radici profonde di Montepulciano.

E’ possibile scrivere a [email protected]. Il costo a persona dei menù oscillano tra 40 e 50 euro. Tutto il programma ed i menù di ogni serata si trovano sul sito www.borghiecantinesiena.it.