Bombole del gas: allarme sicurezza. L’incidente di mercoledì riporta in primo piano un grave problema

Aumentano gli incidenti a causa delle bombole a gas. Sono gli stessi responsabili dei vigili del fuoco a renderlo pubblico. Intanto proseguono ancora le operazioni per quanto accaduto ieri nel territorio comunale di Monteriggioni. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì in un’abitazione in Strada del Cetino, appunto, nel comune di Monteriggioni, per l’esplosione di una bombola di gas. Feriti mamma e figlio: lei di 69 anni e lui di 31. Hanno riportato varie ustioni e sono stati trasportati in codice 2 al Pronto soccorso delle Scotte. Danni anche all’appartamento, soprattutto al solaio dell’edificio. L’esplosione, provocata da una fuga di gas, è avvenuta poco prima delle 17 al secondo piano dell’appartamento dove vivono mamma e figlio. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati l’automedica dell’ospedale di Campostaggia, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi, i vigili del Fuoco del comando provinciale e le forze dell’ordine. Non è la prima volta che fatti di cronaca di questa tipologia avvengono in pieno inverno. La memoria della Valdelsa è ancora scossa da quanto avvenne alcuni anni fa con la morte di una giovane. Mancavano pochi giorni a quel Natale del 2008 ed una palazzina esplose e morì una ventenne. Si susseguono ancora oggi altri episodi non così gravi, ma che hanno comunque destabilizzato la comunità valdelsana, alcuni mesi fa ad esempio un errato conferimento di una bombola nel territorio casolese ed un incidente sempre con una bombola in una casa a Poggibonsi. Negli ultimi anni, si è registrato un preoccupante aumento degli incidenti domestici legati all’uso delle bombole a gas, un fenomeno che solleva dubbi sulla sicurezza e sulla corretta gestione di queste risorse. Le cause principali di questi incidenti nella maggior parte dei casi sono legate a cattiva manutenzione ed usura delle bombole. Il gas, se non maneggiato con cura, può infatti provocare esplosioni devastanti, incendi e intossicazioni. I dati mostrano che una larga parte degli incidenti riguarda famiglie che utilizzano bombole per cucinare o riscaldarsi in ambienti chiusi Le istituzioni stanno cercando di sensibilizzare la popolazione, raccomandando l’adozione di impianti a norma e il controllo periodico delle bombole. Inoltre, è fondamentale educare l’utente sull’importanza di non manomettere le bombole e di affidarsi a professionisti qualificati per l’installazione e la manutenzione. La sicurezza domestica dipende anche dalla responsabilità e dalla cura con cui vengono utilizzati questi dispositivi.